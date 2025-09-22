San Giorgio a Cremano, cambio appalto al Cimitero: la FAILMS scrive al Prefetto di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo:

Cambio Appalto Cimitero San Giorgio a Cremano – La FAILMS scrive al Prefetto di Napoli.

La FAILMS ha formalmente scritto al Prefetto di Napoli per segnalare il

la mancanza di chiarezza e trasparenza nella procedura di cambio appalto per la gestione dei servizi cimiteriali nel Comune di San Giorgio a Cremano.

Desta forte preoccupazione l’assenza di garanzie sui livelli occupazionali, sull’indicazione di un diverso contratto collettivo che comporterebbe una penalizzazione economica per i lavoratori.

Le integrazioni alla procedura di ulteriori documenti, dimostra l’incompletezza e l’incoerenza del bando iniziale.

Inoltre potrmmo ritrovarci, per un “progetto finance”, la possibilità di aver una co-gestione su l’unico Cimitero, lasciando la preoccupazione dei lavoratori; con quale società dovranno svolgere il loro lavoro?

Dichiarazione del Segretario Regionale FAILMS, Luigi Raiola

La procedura di cambio appalto per la gestione dei servizi cimiteriali nel Comune di San Giorgio a Cremano desta profonda preoccupazione. Siamo di fronte a un’operazione priva della necessaria chiarezza e trasparenza, in cui i lavoratori rischiano seriamente di pagare il prezzo più alto.

Come FAILMS abbiamo richiesto l’intervento del Prefetto perché riteniamo inaccettabile che, in un appalto pubblico, non vengano garantiti esplicitamente la continuità occupazionale e il mantenimento del CCNL Ambiente, già in essere per i lavoratori.

Siamo pronti a portare avanti ogni azione necessaria per tutelare i lavoratori e impedire che si consumi un’ingiustizia silenziosa.