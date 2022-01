San Gennaro Vesuviano, taglio del nastro del nuovo plesso dell’IC “Cozzolino-D’Avino”

L’immobile appena rifatto è suddiviso in tre padiglioni, all’interno dei quali trovano posto 12 aule. Oltre ad esse vi è anche uno spazio che sarà adibito ad auditorium, e che sarà in grado di ospitare oltre 200 posti a sedere. Gli alunni durante lo svolgimento dei lavori sono stati spostati negli altri plessi dell’istituto, costringendo le famiglie a tragitti più disagevoli per raggiungere le altre sedi. La scuola è suddivisa complessivamente in sette plessi, contando anche quello appena ricostruito, per un totale di 1.100 alunni.

Ad avviare le procedure per l’abbattimento ed il successivo rifacimento dell’edificio l’attuale sindaco, che nel 2015 era alla guida di una precedente amministrazione. E’ arrivata poi la gestione della commissione straordinaria, fino alla conclusione di questi giorni. All’interno 4 classi ospiteranno la scuola dell’infanzia ed altre 8 saranno destinate agli alunni delle elementari. Il taglio del nastro è in programma per le ore 13, alla presenza delle autorità.