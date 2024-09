“Salsedine” di Amedeo Zeni: un viaggio poetico tra memoria, identità e contemplazione

Amedeo Zeni presenta “Salsedine”, una raccolta poetica che sfida la frenesia della contemporaneità offrendo un rifugio di riflessione e introspezione.

Lo scrittore, sociologo classe 1983 e residente a Ischia, intreccia nelle sue liriche le esperienze della vita a Portici con i momenti di contemplazione sull’isola, esplorando temi universali come l’amore, la perdita, la memoria e l’identità. Le poesie del suo Canzoniere evocano un viaggio interiore, dove passato e presente si fondono, dando senso al viaggio della vita. Con la prefazione di Roselena Glielmo e la postfazione di Rita Terracciano, quest’opera rappresenta una guida per chi desidera rallentare il ritmo frenetico della vita, alla riscoperta della bellezza nascosta nelle piccole cose. Perfetta per chi ama la poesia introspettiva, “Salsedine” è un’opera da leggere e regalare, capace di arricchire l’anima e offrire un luogo dove tornare ogni volta che si sente il bisogno di fermarsi e riflettere.

Con una carriera che ha abbracciato la comunicazione, la sensibilizzazione sociale e l’educazione alla legalità, l’autore ha coordinato progetti sociali contro le mafie mentre la sua esperienza professionale lo ha visto collaborare con figure di spicco come il compianto professore Amato Lamberti, illustre sociologo e giornalista, noto per il suo impegno civile, nonché autorevole collaboratore del Mediano.it, dove ha curato per oltre tre anni la seguitissima rubrica “Città al setaccio”.

Zeni è anche un giornalista pubblicista, conosciuto per la sua rubrica “Osservatorio sociale” per il Mediano.it, dove ha affrontato temi cruciali come la criminalità, la corruzione e l’etica della responsabilità. Il titolo “Salsedine” rappresenta una metafora centrale nell’opera, simbolizzando la permanenza dei ricordi e del vissuto, cristallizzati in un presente che sfida la velocità e la superficialità della nostra epoca. Nella copertina del libro, un’immagine significativa: la metà del volto dell’autore guarda il lettore, rappresentando il contrasto tra il suo io bambino, puro e ricco di fantasia, e l’io adulto, un cittadino comune che affronta le contraddizioni del presente.

