Esplosione diventa tragedia: morte due persone dopo il ricovero in ospedale

Il crollo del basso a Forcella avvenuto settimana scorsa miete ancora altre vittime.

Si è spento questa mattina il 43enne che era rimasto gravemente ferito nell’esplosione della bombola di gas che ha provocato il crollo. L’uomo era già arrivato in ospedale in codice rosso a causa dei gravi traumi da schiacciamento e ustioni e, purtroppo, non c’è stato niente da fare per salvarlo.

Ieri sera, invece, è deceduto un uomo di 41 anni in seguito ad un arresto cardiaco causato dai traumi e dalle ferite riportate durante il crollo.

Le altre due persone ricoverate, originarie del Bangladesh, restano ancora in pericolo di vita.

Sono ancora in corso le indagini da parte di polizia e vigili del fuoco: attualmente l’area è stata messa in sicurezza ma bisogna ancora lavorare sugli edifici limitrofi, in particolare i sottoscala, che sono al vaglio di numerosi controlli per capire l’abitabilità. In caso di esito negativo, i residenti dovranno lasciare le proprie abitazioni e saranno collocati in luoghi temporanei.