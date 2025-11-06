Regionali, De Luca torna in pista: sarà sul palco con Casillo

Lunedì 10 novembre, alle 18.00, all’UCI Cinemas di Casoria, la politica incontra il cuore delle persone.

Con l’evento “La Campania si ama!”, Rossella Casillo e Vincenzo De Luca invitano cittadini, famiglie e giovani a un dialogo aperto sull’amore per la propria terra e per chi la abita.

Ad aprire l’incontro sarà Ludovico Silvestri, che accompagnerà il pubblico in un percorso fatto di storie, esperienze e visioni.

Si parlerà di sanità che cura davvero, di trasporti che uniscono, di donne da proteggere e valorizzare, ma soprattutto di amore per la vita — quell’amore che guida chi ogni giorno sceglie di restare, di impegnarsi, di costruire.

Rossella Casillo racconterà la sua idea di politica come servizio e responsabilità: “Credo in una Campania che non si rassegna, che mette al centro la persona, che trasforma la difficoltà in energia. Il mio impegno è per chi ama questa terra ogni giorno, anche quando è difficile.”

Sul palco, Vincenzo De Luca porterà la testimonianza di una regione che ha saputo cambiare passo: dal potenziamento della rete sanitaria al rilancio del trasporto pubblico e delle grandi opere.

Un appuntamento che è più di un comizio: è un abbraccio collettivo.

Perché la Campania, oggi più che mai, ha bisogno di amore per i suoi luoghi e le sue storie.