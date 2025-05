Raspadori aggiunge un’altra perla alla collezione dei gol decisivi

Al termine di una partita molto sofferta, il Napoli espugna il Via del mare di Lecce e completa un’altra tessera del mosaico che compone il quarto scudetto.

Chi poteva risolvere un passaggio così delicato per le sorti del campionato se non l’uomo delle reti pesanti per eccellenza, Jack Raspadori: la sua punizione si inscrive nella stessa categoria dei gol allo Spezia e alla Juve di due anni fa e di quello al Venezia dello scorso dicembre.

Anzi, per certi versi questa marcatura è ancor più fondamentale, perché arriva nelle fasi cruciali di un duello intenso per il titolo. Chiaramente, sebbene il Lecce fosse ritenuto l’avversario più insidioso (tra la lotta salvezza e il clima che si è creato per la morte del fisioterapista), non bisogna ora ritenere che la strada sia completamente in discesa e sottovalutare gli avversari, anche se hanno ben poco da chiedere a questo campionato: il ricordo di Napoli-Verona di qualche anno fa è ancora piuttosto vivo. In tal senso, sarà determinante il lavoro psicologico di mister Conte a tenere alta l’attenzione senza far tremare le gambe e non possiamo che riporre fiducia nel principale autore di questa cavalcata.