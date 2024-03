Rapine e spari contro due pub nella notte, terrore in provincia

Doppia rapina stanotte in provincia ai danni di due pub.La prima è avvenuta a Casalnuovo, poco dopo l’una, ai danni del “Cyhoco”. Due persone col volto coperto e armate di pistola hanno costretto il proprietario di un pub in via dei Platani a consegnare il denaro nella cassa. I malviventi, per coprirsi la fuga, hanno esploso un colpo di pistola in aria.

Intorno all’1.30, invece, a Pomigliano d’Arco, due persone sono entrate all’interno del pub Butter Burger in via Carlo Poerio e hanno minacciato il proprietario costringerlo a consegnare l’incasso giornaliero, ancora da quantificare. Anche in questo caso, i banditi hanno esploso due proiettili in aria a scopo intimidatorio.

Sul raid di Casalnuovo indagano i Carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, a Pomigliano sono intervenuti invece i militari della stazione di San Vitaliano. Non risultano feriti.