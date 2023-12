Questo Natale si è presentato come comanda Iddio

Non è arrivata la reazione attesa dopo l’umiliazione contro il Frosinone: il Napoli affonda all’Olimpico contro la Roma e crolla al settimo posto in classifica a -4 dalla zona Champions, confermandosi la peggior squadra campione d’Italia nell’era dei 3 punti. Da questa serata non si può salvare praticamente nulla: la squadra è stata nulla in fase offensiva, lasciando Rui Patricio inoperoso per 90′; in fase di non possesso ha subito costantemente la squadra di Mourinho e bisogna ringraziare Meret se il passivo non è stato più pesante. Anche l’atteggiamento ha lasciato molto a desiderare, con poca aggressività nel primo tempo ed eccesso di nervosismo nella ripresa, soprattutto dopo l’espulsione di Politano. La squadra sembra ormai allo sbando ed anche Mazzarri non sa più probabilmente dove sbattere la testa per recuperare mentalmente i calciatori.

Nel frattempo si sta iniziando a muovere qualcosa fuori dal campo, con la ormai certa cessione di Elmas al Lipsia a titolo definitivo per 25 milioni e altri in uscita, come per esempio Ostigard. Giusto che vadano via se pensano di aver dato tutto ed hanno bisogno di nuove sfide, ma bisogna sostituirli con dei rinforzi all’altezza e possibilmente già pronti, per evitare quanto successo con gli acquisti del mercato estivo.

Venerdì al Maradona arriverà il Monza, con la necessità di chiudere al meglio un anno che a prescindere sarà sempre ricordato come trionfale.