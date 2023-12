Somma Vesuviana, gli studenti del Torricelli in Francia per il Progetto Erasmus “Our Sustainable schools”

Somma Vesuviana. Gli studenti del Liceo classico-scientifico “Torricelli” protagonisti di un progetto Erasmus in Francia.

Dal 26 novembre al 2 dicembre, alcuni studenti del Liceo Torricelli di Somma Vesuviana hanno avuto l’opportunità di partecipare alla prima mobilità in Francia per il Progetto Erasmus ” Our Sustainable schools: enriching, artistic, inclusive and eco-friendly ”, beneficiando di un’importante esperienza di formazione e apprendimento, sia a livello didattico-culturale, sia a livello di crescita personale.

Gli allievi coinvolti nel progetto, Pizzella Antonio (3 E scientifico), Rauccio Martina (4A scientifico), Rizzuti Gaia (3 E scientifico) e Ruggiero Davide (4F Cambridge) sono stati accompagnati dalla professoressa Anna Rita Allocca (referente Erasmus) e dalla Ds professoressa Giugliano Anna. I partecipanti hanno potuto immergersi nelle tradizioni locali ed esplorare luoghi iconici ed affascinanti, come 24 h Le Mans ed un’escursione a Mont Saint Michel.

Durante la mobilità, i docenti hanno avuto l’opportunità di condividere le proprie metodologie didattiche con colleghi turchi , belgi, oltre che francesi, aprendo un dialogo interculturale che ha arricchito tutti. Gli studenti, dal canto loro, hanno partecipato a progetti collaborativi sull’inclusione, la collaborazione, i quali hanno favorito la costruzione di legami internazionali. Attraverso la cooperazione in attività educative, i ragazzi hanno sviluppato competenze interculturali e ampliato la propria prospettiva globale. Hanno creato un diario di bordo e un e- book dei vari momenti condivisi.

Questa prima esperienza di mobilità sarà seguita, ad aprile prossimo, dallo scambio di accoglienza , che porterà i paesi partecipanti ( Belgio, Turchia e Francia) ad essere ospitati a Somma dalle famiglie che si sono rese disponibili. Sarà quella l’occasione di diffondere e disseminare i valori umani, sociali e culturali di cui il nostro territorio dispone. La finalità della nostra sezione è la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Santa Maria del Pozzo e Villa Augustea.