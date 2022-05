Programma di prevenzione dell’Asl 3 sud fa tappa a Castello di Cisterna

La prevenzione è l’arma migliore per individuare precocemente le principali patologie. Infatti, sabato 21 maggio a Castello di Cisterna si effettueranno screening gratuiti.

Tutto pronto per sabato 21 maggio: l’Asl Napoli 3 Sud, in collaborazione con le amministrazioni comunali, torna con l’appuntamento dedicato alla salute. Gli eventi prendono il nome di Pienz ‘a salute e l’obiettivo è quello di sviluppare in maniera più efficace e diffusa sul territorio, azioni di prevenzione volte a sensibilizzare e coinvolgere tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alla popolazione più fragile e più colpita dalla povertà. La pandemia da covid 19, purtroppo, ha ridimensionato e rallentato l’attenzione nei confronti delle attività di prevenzione e di screening, pertanto, l’iniziativa rappresenta un’occasione per recuperare le pratiche regolari con controlli efficaci ed individuazione precoce delle principali patologie.

Appuntamento, quindi, sabato 21 maggio a Castello di Cisterna dalle 9.00 alle 18.00 corso Vittorio Emanuele – presso lo spiazzale del municipio – sarà possibile per le donne dai 25 ai 29 anni effettuare Pap Test, per le donne dai 30 ai 64 anni sarà possibile effettuare Pap Test HPV DNA, per le donne invece dai 45 ai 69 anni sarà possibile effettuare prenotazione di mammografia, e ancora, per uomini e donne dai 50 ai 74 anni, sarà possibile ritirare il Kit per l’esame al colon retto.