Farmacista di Somma muore travolta dalla sua 500, tragedia davanti alla scuola di Casalnuovo

CASALNUOVO/SOMMA VESUVIANA. Tre comnuità sconvolte da una tragedia assurda. Filomena La Montagna, giovane mamma di 40 anni, è morta oggi all’esterno della scuola elementare De Curtis di Casalnuovo nel modo più assurdo.

Mena, originaria di Somma Vesuviana ma residente a Marigliano, è stata travolta ed uccisa dalla sua stessa auto. Dopo aver parcheggiato, infatti, la sua Fiat 500X, priva del freno a mano che non era stata azionata, ha finito per schiacciarla uccidendola sul colpo.

In via Strettola sono giunti i soccorritori ma per la 40enne farmacista non c’è stato nulla da fare. Lascia il marito e la piccola Rita, sua figlia. Così la ricorda la pagina del Santuario della Madonna della Speranza di Marigliano.

“La fraternità francescana si unisce al dolore della famiglia La Montagna per l’improvvisa morte della cara Mena. Anche noi chiediamo a Dio: perché? Non abbiamo parole di consolazione e speranza, abbiamo solo la Parola di Gesù che ci dice: Io sono la Risurrezione e la vita.

Cara Mena, ti abbiamo conosciuta fin da piccola. hai respirato “aria francescana”, hai affrontato momenti difficili ma ti ricordiamo con la tua voglia di vita, il tuo sorriso, la tua bellezza, la tua solarità. Ora che ci precedi nel Regno di Dio prega per noi, prega per i giovani che hai incontrato sul tuo cammino, prega per la tua famiglia.

A-Dio Mena! Riposa in pace!

Ti saluteremo domani nel nostro Santuario con la S. Messa alle ore 16 “