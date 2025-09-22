Pomigliano, minorenne di Brusciano trovato con la droga picchia 3 agenti della Municipale

POMIGLIANO D’ARCO – Un controllo di routine della Polizia Locale si è trasformato in un episodio violento sabato notte, quando un ragazzo minorenne è stato sorpreso con droga e denaro contante. Nel tentativo di evitare l’identificazione, il giovane ha aggredito tre agenti, che hanno riportato lesioni.

L’intervento è avvenuto intorno alle 23:40 di sabato in via Trieste, durante un servizio di pattugliamento. Gli operatori hanno notato il ragazzo armeggiare con una borsa a tracolla; alla vista delle divise ha cercato di darsi alla fuga, colpendo gli agenti con calci e pugni. Dopo una breve colluttazione è stato bloccato e reso inoffensivo.

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire una piccola quantità di hashish avvolta nel cellophane, 202 euro in contanti e un telefono cellulare. Con lui c’era un altro giovane che, approfittando della concitazione, è riuscito ad allontanarsi.

I tre agenti feriti sono stati trasportati all’Ospedale del Mare, dove i sanitari hanno diagnosticato contusioni guaribili in una settimana.

Il ragazzo, residente a Brusciano, è stato deferito in stato di libertà alla Procura dei Minorenni di Napoli e successivamente affidato ai genitori.