Pomigliano d’Arco, inaugurata nuova sala studi della Biblioteca comunale

Inaugurata una nuova sala studi della Biblioteca comunale Imbriani Poerio di Pomigliano d’Arco (Napoli), all’interno del complesso della Distilleria, uno degli spazi più rappresentativi della vita culturale cittadina.

L’apertura, fanno sapere dal Comune, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, rappresenta “un’importante azione di sostegno alla cultura cittadina”, offrendo a studenti e cittadini un luogo moderno, silenzioso e accessibile per lo studio e la ricerca. La gestione della biblioteca è affidata alla Fondazione Officina delle Culture.

“Con questa inaugurazione vogliamo ribadire il nostro impegno per la crescita culturale della città e per la valorizzazione del patrimonio pubblico. La cultura è un investimento nel futuro di Pomigliano e la Biblioteca deve essere la casa del sapere per tutti”.

Sono queste le parole di Elvira Romano, assessore al Patrimonio e alle Fondazioni, che ha ringraziato la Fondazione Officina delle Culture per l’impegno costante.

Sulla stessa linea il vicesindaco Domenico Leone, il quale ha sottolineato che “Pomigliano ha bisogno di luoghi in cui i giovani possano studiare, confrontarsi e costruire insieme il proprio futuro. Questa sala studio è un passo importante in quella direzione”.

Per l’assessore alla Cultura, Giovanni Russo, l’inaugurazione “è il segno concreto di una città che vuole tornare a credere nei propri spazi culturali. Offrire strumenti e ambienti adeguati allo studio significa rafforzare la coesione e la consapevolezza della comunità”. “Siamo orgogliosi di contribuire alla rinascita culturale della città – ha affermato invece il presidente della Fondazione Officina delle Culture, Francesco Cristiani – Questa sala studio è il frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni e cittadinanza”.