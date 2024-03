Pomigliano d’Arco, Di Leo Elettrodomestici: azienda giovane gestita da giovani

Pomigliano d’Arco. Di Leo Elettrodomestici, un’azienda a conduzione familiare che è riuscita a raggiungere grandi traguardi, tra cui la creazione del suo brand di prodotti compatibili per Folletto e Dyson.

In un periodo in cui la maggior parte dei giovani italiani è costretta ad emigrare anche fuori dai confini nazionali per potersi realizzare lavorativamente, quella di Christian e Alessio è stata sicuramente una scelta audace e molto coraggiosa. Ma con grandi sacrifici e, soprattutto, grazie alla loro dedizione e alla forte passione per il loro lavoro, i due fratelli sono riusciti ad ottenere grandissimi risultati e a rendere la “Di Leo Elettrodomestici” un’attività solida e fiorente.

“Di Leo Elettrodomestici” è un’attività commerciale specializzata nella riparazione e nella vendita di piccoli e grandi elettrodomestici. Lo store è situato in Via Fiume 12, nel cuore di Pomigliano d’Arco, in una zona ben collegata con tutte le strade principali della città.

L’azienda è a conduzione familiare ed è nata nel dicembre 2021 dall’ ambizioso progetto di due giovanissimi imprenditori, i fratelli Christian e Alessio Di Leo, di soli 25 e 21 anni, i quali hanno deciso, nel pieno della fase di ripresa post-pandemica, di puntare in alto realizzando un grande sogno: quello di gestire un’attività in proprio e di farlo nella loro terra di origine.

Dalla vendita all’assistenza a domicilio

All’interno del negozio gestito dai due giovani titolari e dalla loro famiglia è possibile trovare una vasta gamma di piccoli e grandi elettrodomestici dei più importanti marchi in commercio. L’azienda offre ai propri clienti esperienza e competenza nel settore, seguendoli in ogni fase dell’acquisto dell’elettrodomestico, dalla scelta del prodotto fino alla procedura di acquisto per la quale “Di Leo Elettrodomestici” garantisce diversi metodi di pagamento. Inoltre, è possibile richiedere anche assistenza elettrodomestici a domicilio per la riparazione del proprio elettrodomestico, effettuata in tempi brevi e con grande professionalità.

La nascita del brand

Ma i due fondatori dell’azienda pomiglianese aspirano a sogni ancora più grandi. Per questo, Alessio e Christian hanno deciso di specializzarsi anche nella riparazione e nella vendita di Folletto e Dyson sia nuovi che ricondizionati. E proprio in quest’ambito i due giovanissimi imprenditori stanno sviluppando il loro brand “Di Leo Elettrodomestici” per ricambi compatibili Folletto e sacchetti compatibili Folletto che è possibile acquistare nel loro store. Inoltre, l’azienda ha anche avviato un proprio sito e-commerce per l’acquisto dei loro prodotti online, con un servizio di spedizione attivo in tutta Italia. Insomma, i due talentuosi e determinati titolari di “Di Leo Elettrodomestici” hanno le idee chiare per il loro futuro: “Il nostro obiettivo è quello di ampliare sempre di più la nostra attività. La nostra forza? La nostra grande famiglia che ci sostiene e ci supporta ogni giorno nel nostro lavoro”.

Visita il sito dileoelettrodomesticishop.it