Muore a 26 anni nell’azienda schiacciato dai rulli

Incidente mortale sul lavoro a San Marco Evangelista, nel Casertano.

Un 26enne operaio originario di Volla, Giuseppe Borrelli, ha perso la vita, per cause in corso di accertamento, nello stabilimento dell’azienda “Laminazione sottile”, che produce laminati in alluminio.

Sul posto i poliziotti del commissariato di Maddaloni, che stanno conducendo le indagini con il personale dell’Asl di Caserta. Secondo la prima ricostruzione degli agenti il giovane sarebbe stato schiacciato dai rulli: sulla salma potrebbe essere disposto l’esame autoptico.