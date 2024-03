Somma Vesuviana, dimissioni Responsabile Servizi Sociali: le parole di Di Sarno

Riceviamo e pubblichiamo:

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana : “Dimissioni Responsabile Servizi Sociali non sono un mistero”.

“In questi giorni si sarebbe parlato di mistero sulle dimissioni presentate da Giuseppe Bellobuono, da Responsabile Servizi Sociali del Comune di Somma Vesuviana. Come si evince dalla stessa lettera non c’è nulla di misterioso”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.

Ecco di seguito in versione integrale il testo della lettera:

“In merito alle voci circolate circa le motivazioni delle mie dimissioni dall’incarico di responsabile servizi sociali del Comune di Somma Vesuviana e coordinatore dell’Ambito N22, ci tenevo a fornire le seguenti precisazioni:

Non c’è nessun mistero. Meglio lasciare i misteri all’indagine dei teologi soprattutto ora nell’imminenza del rinnovarsi di quello Pasquale. Io ho scelto una strada meno trascendente – ha scritto nella lettera Giuseppe Bellobuono – che è quella di stare al servizio dei cittadini ed è quindi molto più semplice trovare i motivi delle mie personali decisioni.

L’Amministrazione di Somma Vesuviana ha deciso, in maniera oculata, di avviare un’azione di rilancio della macchina amministrativa attraverso la scelta di dirigenti nuovi, competenti e che credono nella loro missione. Con tali premesse non si poteva far altro che raccogliere questa sfida e buttarsi a capofitto nel lavoro. In due mesi di attività, si è iniziato con un riordino della parte finanziaria e contabile, in raccordo con il dirigente finanziario, e una riorganizzazione delle attività di ufficio garantendo, al contempo, i servizi essenziali ed il rilancio dell’attività di programmazione. A tal proposito, un importante obiettivo è stato raggiunto, dopo un lavoro congiunto con i Sindaci dei comuni di Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano e San Vitaliano, sono state programmate le ulteriori assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in modo tale da raggiungere e superare l’obiettivo statale di 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti ed accedere alle relative premialità. E’ stata inoltre stabilita l’internalizzazione del supporto all’ufficio di piano per una migliore qualità dei servizi erogati. Ho trovato un’amministrazione pronta ad accogliere pronta a lavorare per una maggiore qualità dei servizi, porte aperte e calore umano.

Tuttavia, in questo momento, la necessità di dedicare tempo eccedente il normale dovuto settimanale per portare avanti le attività previste e da prevedere, anche per la carenza di personale, si è dimostrata incompatibile con la necessità di dedicare, in questo momento, maggiore tempo ad esigenze personali. Da qui la necessità di ripensare al rapporto che mi lega al Comune di Somma Vesuviana. A tal fine essendo dipendente di altro Ente in aspettativa per specifico incarico, si sono rese necessarie le mie dimissioni restando fin da subito disponibile ad eventuale collaborazione per portare avanti il processo di rilancio delle attività di Ambito avviato per il territorio e con le rispettive Amministrazioni. Nessun mistero, nessuna incomprensione”.