Pomigliano d’Arco, secondo incontro della rassegna “Spettatori impotenti”

Pomigliano d’Arco. Riceviamo e pubblichiamo:

Cessate il fuoco a Gaza, Palestina Libera!

“La Terra delle arance tristi” – Giovedi 29 febbraio 2024,ore 18 -Palazzo Orologio di Pomigliano d’Arco.

L’ Associazione “CITTA’APERTA” di Pomigliano d’Arco organizza la rassegna “SPETTATORI IMPOTENTI”, un ciclo di 4 incontri che, utilizzando i vari linguaggi, poesia, musica, fotografia, arti visuali, hanno come scopo la nascita e l’animazione di discussioni intorno al tema della pace nel mondo.

Il secondo incontro si svolgerà giovedi 29 febbraio 2024 alle ore 18 presso Palazzo

Orologio a Pomigliano d’Arco con la performance teatrale di OMAR SULEIMAN dal titolo “La terra delle arance tristi” tratta da un racconto di Ghassan Kanafan, con adattamento e regia di Patrizia Di Martino, che tratta del doloroso distacco dei palestinesi dalla propria terra. A seguire un dibattito con Omar Suleiman, attore e animatore della Comunità palestinese in Campania, con Patrizia Di Martino, attrice e regista, Souzan fatayer, Università di Napoli, Ferdinando di Dato, storico, Giovanni Salomone, scrittore, Damiano Mendozza, giovane attivista. Coordina Tommaso Sodano portavoce Associazione Città Aperta. A seguire verrà offerto un aperitivo arabo per raccolta fondi per assistenza sanitaria a Gaza.

Vi aspettiamo giovedi alle ore 18

Pomigliano 26 febbraio 2024