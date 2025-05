Pomigliano, Consiglio di Stato dichiara illegittimi i provvedimenti su ufficio tecnico e rimozione dirigente

Pomigliano, ancora una bocciatura per l’amministrazione comunale. Dopo licenziamento comandante Maiello annullato da Tar, il Consiglio di Stato dichiara illegittimi i provvedimenti su ufficio tecnico e rimozione dirigente. Borrelli (AVS): “Uso distorto della politica a danno della comunità. Presentata interrogazione parlamentare su mancato reintegro del comandante della polizia municipale”

Per il sindaco di Pomigliano d’Arco Raffaele Russo e la sua Giunta una nuova bocciatura. L’ultima, dopo quella riguardante il licenziamento del Comandante della Polizia Municipale Luigi Maiello, poi annullato con una pesante sentenza dal TAR, riguarda il Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimi i provvedimenti sull’ufficio tecnico e sulla rimozione della dirigente.

“Assistiamo a un uso distorto della politica a danno della comunità – ha commentato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Non è nuovo il sindaco Russo a denunce e accuse rivolte agli avversari che si sono rivelate poi senza fondamento come nel caso dell’ex sindaco e l’ex segretario comunale. Ci è ricascato con i provvedimenti definiti illegittimi dal Consiglio di Stato sull’ufficio tecnico e sulla rimozione della dirigente, che dovrà essere integrata e alla quale bisognerà riconoscere i risarcimenti. Ma mi domando cosa aspetti il sindaco Russo a reintegrare il Comandante Luigi Maiello, il quale nel corso degli anni si era reso protagonista di delicate indagini contro la criminalità organizzata, che il sindaco di Pomigliano aveva rimosso. Decisione annullata definitivamente dal TAR e ad oggi non è stato adottato alcun provvedimento finalizzato alla reintegrazione delle funzioni di Dirigente Comandante del Corpo della Polizia Locale del comandante Maiello. Il primo cittadino farebbe bene ad amministrare un comune importante come quello di Pomigliano anteponendo il benessere dei cittadini che non possono pagare di tasca loro scelte amministrative sempre più sconcertanti”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra che ha annunciato un’interrogazione parlamentare a riguardo.