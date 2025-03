Pomigliano, Comune assegna nuova sede all’associaizone AntiRacket

POMIGLIANO D’ARCO – L’associazione antiracket “Pomigliano per la legalità” ha ricevuto in comodato d’uso gratuito dal Comune di Pomigliano d’Arco, una nuova sede operativa, situata all’interno degli Uffici del Giudice di Pace. Il provvedimento, approvato con delibera di Giunta e formalizzato con determina dirigenziale, rappresenta, fanno sapere gli amministratori comunali guidati dal sindaco Raffaele Russo, un riconoscimento concreto all’impegno ultradecennale dell’associazione nella promozione della cultura della legalità sul territorio. La decisione arriva dopo la riacquisizione da parte dell’Ente comunale, dell’immobile precedentemente concesso, in via Locatelli, ora destinato ad esigenze abitative sociali urgenti.

La nuova sede, più accessibile e collocata in un presidio istituzionale, è stata oggetto di interventi di adeguamento a carico del Comune, su indicazione dell’associazione.

“Abbiamo fortemente voluto garantire continuità e dignità all’azione di un presidio civico come “Pomigliano per la legalità” – ha spiegato l’assessore al Patrimonio, Elvira Romano – l’ubicazione scelta, all’interno della struttura del Giudice di Pace, rafforza simbolicamente e concretamente la rete istituzionale contro ogni forma di intimidazione e malaffare. La legalità non può restare solo un principio: va coltivata con spazi, strumenti e alleanze”.

Una scelta in linea con il principio di sussidiarietà, che riconosce l’utilità sociale e il valore pubblico delle realtà associative impegnate nel contrasto alla criminalità. L’associazione, nata nel 2009, ha promosso in questi anni campagne di sensibilizzazione, sportelli di ascolto e percorsi di educazione civica, diventando punto di riferimento per cittadini, scuole e imprese.