Casoria in marcia per la legalità: una giornata di memoria e impegno con le scuole e i familiari delle vittime

Casoria. Una città che si ferma per ricordare e cammina per non dimenticare. Oggi, Casoria ha accolto il Giubileo della Legalità, una grande manifestazione organizzata da Libera, insieme alle associazioni del territorio ed in sinergia col Comune, per onorare la memoria delle vittime innocenti di mafia, camorra e violenza giovanile.

Le strade si sono riempite di studenti, striscioni e colori, in un corteo che ha portato nelle strade del centro i messaggi e gli ideali dei grandi uomini e donne che hanno combattuto le mafie. La partenza del corteo da piazza Santa Croce è stata salutata dalla Fanfara dei Carabinieri e dalla deposizione di una corona di fiori del Comune per le vittime di camorra e violenza. Le voci degli studenti si sono unite a quelle dei familiari delle vittime, che hanno condiviso storie di dolore e di coraggio: Santo Romano, Andrea Nollino, Gianluca Coppola, Antimo Giarnieri, Gianluca Cimminiello e Simone Frascogna.

“Ogni nome che ricordiamo oggi è una ferita aperta per la nostra comunità”, ha dichiarato il Sindaco Raffaele Bene. “Ma la loro memoria è anche un monito affinché nessun giovane debba più morire per mano della criminalità. A loro abbiamo dedicato fisicamente uno spazio ed oggi una giornata di riflessione, ma soprattutto il nostro impegno quotidiano“.

Presenti alla manifestazione anche rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, tra cui Carabinieri e Guardia di Finanza, a testimoniare la volontà condivisa di rafforzare il legame tra Stato e cittadini nella lotta alla criminalità organizzata. Oggi Casoria ha lanciato un messaggio chiaro: la legalità è il solo cammino possibile per un futuro libero e giusto.