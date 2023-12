Pomigliano choc, ogni notte una stesa: raffica di proiettili contro un palazzo del centro

POMIGLIANO D’ARCO – Spari contro un condominio del centro storico di Pomigliano d’Arco. Ieri sera i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Roma, altezza civico 193: secondo una prima ricostruzione è emerso che sconosciuti avrebbero sparato alcuni proiettili contro un condominio.

In strada rinvenuti diversi bossoli calibro 9×21. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica: nel punto degli spari insistono diversi locali ed esercizi commerciali.

E’ il secondo episodio del genere in appena 24 ore: nella notte tra sabato e domenica una stesa era stata registrata nel rione ex 219.