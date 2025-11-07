Pomigliano, banditi assaltano la banca Intesa Sanpaolo

Nella notte tra giovedì e venerdì si è verificato l’ennesimo tentativo di furto a Pomigliano d’Arco. Nel mirino dei ladri è finita la filiale di Intesa Sanpaolo situata in via Terracciano, nel pieno centro cittadino. I malviventi avrebbero cercato di forzare l’ingresso principale dell’istituto di credito, come dimostrano le porte in frantumi. Tuttavia, probabilmente l’attivazione immediata del sistema d’allarme li avrebbe messi in fuga prima di riuscire a portare a termine il colpo.

Da diversi mesi i residenti e i commercianti lamentano un crescente senso di insicurezza e un aumento degli episodi di microcriminalità, in particolare nelle ore notturne. Non si tratta del primo episodio simile nella zona, e la tensione tra la popolazione è sempre più evidente nonostante siano state inviate da poco lettere da commercianti e sindacati i quali richiedevano una maggiore sorveglianza

Il nuovo tentativo di furto riaccende dunque il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla necessità di interventi tempestivi per garantire maggiore tranquillità ai cittadini di Pomigliano d’Arco.