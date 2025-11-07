Auriemma (M5S): “Con Fico e Conte al fianco dei lavoratori Trasnova, nessuno può essere lasciato indietro”

Riceviamo dall’assessore deputata Carmela Auriemma (M5S) e pubblichiamo



Questa mattina l’onorevole Carmela Auriemma, deputata del Movimento 5 Stelle e coordinatrice napoletana, ha partecipato insieme al presidente del M5S Giuseppe Conte e al candidato alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico al presidio dei lavoratori Trasnova davanti ai cancelli dello stabilimento di Pomigliano d’Arco.

Auriemma ha espresso pieno sostegno ai lavoratori, da mesi in una condizione di incertezza occupazionale inaccettabile a causa del mancato rinnovo della commessa da parte di Stellantis. “La politica – ha dichiarato Auriemma – non può voltarsi dall’altra parte. Questi lavoratori meritano risposte immediate, non promesse. Il Governo deve assumersi le proprie responsabilità e convocare senza ulteriori ritardi un tavolo di crisi permanente. Nessuno può essere abbandonato alla prospettiva di ritrovarsi senza reddito dal 31 dicembre”.

Nel corso dell’incontro, Fico ha ribadito l’impegno del Movimento 5 Stelle per la difesa del lavoro e della dignità dei lavoratori: “Quando governeremo questa Regione chiaramente saremo vicini a tutti i lavoratori di tutti questi comparti, cercando una strada per risolvere l’occupazione, e che debba avere anche un reddito importante, perché noi difendiamo la dignità e il diritto del lavoro”.

Auriemma ha richiamato anche la necessità di una strategia industriale seria per il comparto automotive, ricordando come negli ultimi anni Stellantis abbia investito all’estero mentre in Italia manca un piano strutturato: “Serve una politica industriale nazionale che guardi al futuro, che porti nuove commesse e che difenda i nostri stabilimenti. Il Paese non può subire passivamente le scelte delle multinazionali: il futuro si gestisce, non si subisce”.

Il Movimento 5 Stelle ha confermato la volontà di continuare a seguire da vicino la vertenza Trasnova, sostenendo i lavoratori nelle loro richieste di certezza, dignità e lavoro vero.