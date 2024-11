Pollena Trocchia, agevolazioni Tari: al via le domande fino al lunedì 25 novembre.

Riceviamo e pubblichiamo.

Tassa sui rifiuti, pubblicati gli avvisi per le agevolazioni previste per anziani, diversamente abili e nuclei familiari in difficoltà economica: le richieste potranno essere presentate al Comune di Pollena Trocchia fino a lunedì 25 novembre.

Anche per l’annualità 2024 restano due le tipologie di sgravio: del 50 o del 100 per cento della TARI, a seconda dei casi. Beneficiari saranno i nuclei familiari nei quali risultano presenti soggetti in età non lavorativa, con almeno 65 anni di età, in fitto e con valore Isee – determinato esclusivamente da redditi pensionistici – non superiore a 8.500 euro oppure con casa di proprietà non di lusso e valore Isee non superiore a 8.500 euro – in questo caso determinato dalla casa di proprietà oltre che da redditi pensionistici. Per i primi è prevista la riduzione totale della tariffa, per i secondi, invece, lo sgravio è di metà dell’importo da pagare. Agevolazione del 50% prevista anche per i nuclei familiari nei quali sono presenti soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge 104/92, il cui indicatore Isee non supera i 20mila euro e nei quali non sono presenti soggetti proprietari né titolari di altri diritti reali di godimento di immobili al di fuori dell’abitazione di residenza. Riduzione della metà dell’imposta, infine, pure per i nuclei familiari non percettori di forme di sostegno al reddito con Isee non superiore ai 5.000 euro e i cui componenti non sono proprietari né titolari di altri diritti reali di godimento di immobili al di fuori dell’abitazione di residenza. Gli schemi di domanda, differenti in base alla tipologia dei destinatari, con i relativi avvisi pubblici, sono disponibili sul portale istituzionale dell’ente e presso la casa municipale. «Anche quest’anno riproponiamo le agevolazioni per i nuclei familiari più fragili, misura che ha trovato condivisione e favore in passato. È già possibile presentar domanda: concluso il termine, partirà l’istruttoria degli uffici competenti che, qualora le istanze dovessero superare le risorse stanziate, potranno stilare una graduatoria degli aventi diritto» ha annunciato Ilenia Terracciano, assessore all’ambiente del comune di Pollena Trocchia. «La nostra Amministrazione comunale è costantemente al lavoro per offrire servizi ai nostri concittadini, ma anche aiuti concreti a quanti di essi vivono situazioni di maggior difficoltà, aiuti che, come in questo caso, possono concretizzarsi attraverso il meccanismo della riduzione delle tasse locali» ha concluso Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano.