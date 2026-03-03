martedì, Marzo 3, 2026
Poggiomarino, lo Stato rafforza il presidio di legalità: la dr.ssa Picardi a supporto della Commissione D’Orso

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Si consolida l’azione di risanamento e rilancio amministrativo del Comune di Poggiomarino. Su determinazione del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, la dr.ssa Maria Rosaria Picardi è stata nominata sovraordinata ai sensi dell’art. 145 del TUEL a supporto della Commissione Straordinaria guidata dalla Vice Prefetto D’Orso.

La nomina rientra nel percorso di rafforzamento della struttura commissariale, con l’obiettivo di garantire efficienza, trasparenza e pieno rispetto delle regole nella gestione dell’ente locale.

Deleghe strategiche: sicurezza e valorizzazione

Con decreto della Commissione Straordinaria, alla dr.ssa Picardi sono state affidate deleghe centrali per la vita amministrativa e sociale della comunità.

In primo piano la Polizia Municipale, con funzioni di indirizzo e vigilanza finalizzate al rafforzamento della sicurezza urbana e al ripristino della legalità sul territorio. Accanto a questo, la responsabilità della Valorizzazione del Patrimonio e Promozione del Territorio, un ambito chiave per tutelare i beni comunali e rilanciare l’immagine della città attraverso iniziative culturali ed eventi di rilievo.

Il mandato punta a coniugare rigore amministrativo e sviluppo locale, facendo della cultura della legalità il presupposto per una crescita stabile e condivisa.

Un profilo di esperienza nelle gestioni complesse

La scelta del Prefetto è ricaduta su una figura con un solido percorso nell’Amministrazione dell’Interno. La dr.ssa Picardi ha maturato esperienze presso le Questure di Napoli e Salerno e in Prefettura, distinguendosi inoltre in precedenti gestioni commissariali in contesti delicati come Acerra, Scafati e Sant’Antimo.

Competenze tecniche e capacità di coordinamento di progetti complessi rappresentano il valore aggiunto che rafforza l’azione della Commissione Straordinaria, in una fase decisiva per il futuro dell’ente.

Legalità e sviluppo come direttrici

Tra le priorità individuate vi è la gestione efficiente del patrimonio pubblico, considerato leva strategica per la crescita del territorio. La valorizzazione dei beni di pregio, unita a controlli puntuali e a una governance improntata al rispetto delle norme, costituisce l’asse portante del nuovo assetto organizzativo.

Con questo intervento, la Prefettura di Napoli conferma la presenza dello Stato al fianco della comunità di Poggiomarino, ponendo le basi per un’amministrazione solida, orientata all’interesse pubblico e alla piena affermazione della legalità.

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all'informazione sui territori vesuviani e dell'area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

