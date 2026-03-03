martedì, Marzo 3, 2026
16.5 C
Napoli
scrivi qui...
CronacaPrima pagina
tempo di lettura:1 min
306

Domani i funerali di Domenico, lutto cittadino a Nola. Quattro mesi ai periti per l’autopsia

Redazione1
di Redazione1

Si svolgeranno domani alle 15 nel Duomo di Nola i funerali di Domenico, il bambino deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore rivelatosi fatale. Il piccolo era morto sabato 21 febbraio, a distanza di due mesi dall’intervento effettuato lo scorso 23 dicembre.

In segno di vicinanza alla famiglia e di partecipazione al dolore dell’intera comunità, il Comune di Nola ha proclamato il lutto cittadino per la giornata delle esequie. Le bandiere saranno esposte a mezz’asta negli edifici pubblici e l’amministrazione ha invitato cittadini, associazioni e attività commerciali a osservare un momento di raccoglimento durante la celebrazione funebre.

A darne comunicazione è stato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, parlando con i cronisti al termine dell’udienza davanti al gip.

“C’è stata un’apertura grande sul dibattimento, non è stato il solito incidente probatorio, sono stati dati 120 giorni a partire da oggi ai periti per sviluppare la loro relazione, il rinvio va all’11 settembre 2026. La salma sarà liberata in serata, c’è il nullaosta cosiddetto ‘in bianco’ consegnato al medico legale, una volta finite le operazioni, il medico libererà la salma, con i funerali domani mattina”, ha spiegato l’avvocato Petruzzi.

Intanto emergono nuovi elementi dalla documentazione tecnica. Nei verbali dell’audit interno dell’Azienda ospedaliera dei Colli, richiamati nella relazione trasmessa dalla Regione Campania al Ministero della Salute, si evidenzia una “insufficiente comunicazione tra equipe di espianto ed equipe di impianto”.

Gli esperti hanno messo in luce una possibile “assenza o mancata applicazione delle procedure condivise per l’espianto, conservazione e trasporto dell’organo”. Secondo quanto riportato, sarebbero state rilevate incongruenze nelle ricostruzioni fornite e “non sono state intercettate le criticità prima del completamento della cardiectomia”, ovvero la rimozione del cuore malato prima dell’arrivo dell’organo destinato al trapianto, successivamente risultato “congelato”.

Tra gli aspetti critici segnalati figurano anche “l’assenza di monitoraggio e controllo della temperatura durante il trasporto” e soprattutto “la mancata formalizzazione di ruoli, responsabilità e punti di verifica nelle fasi critiche del processo”, elementi che, secondo quanto riportato nei documenti, sarebbero riconducibili proprio a “una insufficiente comunicazione tra equipe di espianto ed equipe di impianto”.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Comunicati Stampa

Poggiomarino, lo Stato rafforza il presidio di legalità: la dr.ssa Picardi a supporto della Commissione D’Orso

0
Si consolida l’azione di risanamento e rilancio amministrativo del...
Cronaca

Tumulazioni irregolari, parte indagine su Marigliano

0
MARIGLIANO - Una puntuale attività d’indagine del nucleo di...
Cronaca

Stesa nello Spiniello, giallo nella notte ad Acerra

0
Sono bastati pochi secondi per trasformare il silenzio della...
Avvenimenti

Sanremo, é già partita l’era De Martino

0
Contro ogni aspettativa, durante la finale di Sanremo, è...
Avvenimenti

Alla Mondadori di Nola la III edizione della rassegna “Donne, Legalità e Poesia”

0
Riceviamo e pubblichiamo NOLA_III edizione della rassegna DONNE,  LEGALITÀ e...

Argomenti

Comunicati Stampa

Poggiomarino, lo Stato rafforza il presidio di legalità: la dr.ssa Picardi a supporto della Commissione D’Orso

0
Si consolida l’azione di risanamento e rilancio amministrativo del...
Cronaca

Tumulazioni irregolari, parte indagine su Marigliano

0
MARIGLIANO - Una puntuale attività d’indagine del nucleo di...
Cronaca

Stesa nello Spiniello, giallo nella notte ad Acerra

0
Sono bastati pochi secondi per trasformare il silenzio della...
Avvenimenti

Sanremo, é già partita l’era De Martino

0
Contro ogni aspettativa, durante la finale di Sanremo, è...
Avvenimenti

Alla Mondadori di Nola la III edizione della rassegna “Donne, Legalità e Poesia”

0
Riceviamo e pubblichiamo NOLA_III edizione della rassegna DONNE,  LEGALITÀ e...
Avvenimenti

Somma Vesuviana, al via il seminario dedicato alla festa della Montagna e alla devozione per Mamma Schiavona

0
Riceviamo e pubblichiamo Dopo l’emozionante apertura di questa sera con...
Attualità

Nola, nuova diagnostica avanzata in ospedale: attivate TC photon counting e risonanza di ultima generazione

0
Importante passo avanti per la sanità del territorio vesuviano....
Cronaca

Lite genero-suocero a Nola finisce nel sangue: lo stava per uccidere con le forbici

0
Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Poggiomarino, lo Stato rafforza il presidio di legalità: la dr.ssa Picardi a supporto della Commissione D’Orso
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996