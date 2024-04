Poesia è…Rinascenza al secondo anniversario

Aprile 2022, aprile 2024: due anni di intensa attività che dimostrano quanto sia robusta e apprezzata la Rassegna “Poesia è… Rinascenza”, che gli ideatori e organizzatori Melania Mollo e Giuseppe Vetromile portano avanti con grande impegno, ma anche con grande determinazione ed entusiasmo, ormai da un biennio.

È tutto pronto, dunque, per celebrare il secondo anniversario, in programma sabato 13 aprile a partire dalle ore 18 nella suggestiva sede dell’Istituto “Povere Figlie della Visitazione di Maria” di Pollena Trocchia, Villa Caracciolo-Ruoppolo: una location eccezionale per un eccezionale evento. Ricco e articolato il programma di questo incontro speciale, che vede la partecipazione di alcuni autori protagonisti degli incontri precedenti della Rassegna: Dalila Hiaoui dal Marocco, Rita Pacilio da San Giorgio del Sannio, Irene Sabetta da Alatri e Giovanna Scuderi da Avellino. Accanto a loro anche alcuni dei poeti presenti negli appuntamenti precedenti: il giovane Tommaso Attanasio, che darà inizio alle letture, e poi Cristiana Buccarelli, Salvatore Cantone, Giansalvo Pio Fortunato, Lucia Gaeta, Anna Rosa Lauro, Massimo Luongo, Antonella Quaglia, Armando Scarpato, Antonio Simone, Stefano Taccone e l’attrice Amalia Vetromile. Ben rappresentata anche la parte artistica, con le esposizioni dei pittori Gennaro Maria Guaccio e Nicola Guarino, delle opere fotografiche di Michele Attanasio e della fashion design di Nadia Soria.

Non mancherà il contributo degli artisti musicisti, con la partecipazione di Roberto Sorrentino e della cantante Stefania Cocozza. Anche per questo secondo anniversario saranno presenti alcuni ospiti importanti: il gruppo di musica popolare “La Banda del Torchio”, l’attore Pasquale Rea, il trio Martinelli – Di Lorenzo – Simeoli con la performance “Come un fiore”. Prevista la partecipazione straordinaria di Agostino Chiummariello, attore di “Mare fuori”. L’evento speciale del secondo anniversario della Rassegna gode del patrocinio morale del Comune di Pollena Trocchia.

All’incontro sarà presente il sindaco del comune vesuviano, Carlo Esposito, ai saluti del quale si aggiungeranno quelli del dott. Andrea Sannino, priore della Congrega del SS. Sacramento in Trocchia, che solitamente ospita gli incontri della manifestazione. «Gli organizzatori ringraziano amici, associazioni, aziende e professionisti, che si sono resi disponibili a collaborare; tra questi il fotogiornalista Luigi Buonincontro, la Serigrafia dei fratelli Maione, l’artista Luigi Russo e “Alfisti Vesuviani A.S.D.”, che esporrà esemplari di veicoli storici. Si ringrazia inoltre per il sostegno alla diffusione dell’evento il Blog “Informiamo Pollena Trocchia”, l’Associazione Liberi Pensieri, la Pro Loco di Pollena Trocchia e l’Associazione artistica e poetica irpina “ACIPEA” di Lucia Gaeta. L’ingresso è libero, sarà gradita la partecipazione della cittadinanza e di tutti gli amici» hanno fatto sapere gli organizzatori di “Poesia è… Rinascenza”.