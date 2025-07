Più controlli serali a Marigliano: Polizia Locale in strada

Marigliano. Riceviamo e pubblichiamo:

A Marigliano il weekend è più sicuro, polizia locale in strada fino a mezzanotte.

Il sindaco Gaetano Bocchino: “La sicurezza è il primo indice di vivibilità del territorio. Facciamo la nostra parte”

Potenziata la presenza della polizia locale nel centro storico e nelle zone maggiormente frequentate della città: nei weekend i caschi bianchi vigileranno il territorio dalle 20 alle 24 per contribuire a tutelare la sicurezza e la serenità dei cittadini ed in particolare dei giovani. Il servizio è stato già effettuato in questo fine settimana.

Il controllo straordinario della città è stato una delle principali sollecitazioni del sindaco Gaetano Bocchino e della giunta appena varata, a cominciare dall’assessore al ramo Antonio Allocca. Ora l’obiettivo sarà quello di rendere ordinaria l’attività di presidio, attraverso una modifica dell’orario di servizio dei caschi bianchi guidati da Emiliano Nacar.

“Uno degli indici che favoriscono la vivibilità di una città è proprio quello che misura la sicurezza e la percezione che ne ha la comunità”, dice il sindaco Gaetano Bocchino.

“Non è un caso che si tratti di una delle esigenze più avvertite dai cittadini. Ecco perché, pur nell’ambito delle nostre competenze e con risorse limitate, ho chiesto alla Polizia Locale di rafforzare il controllo del territorio, soprattutto di sera. E’ bello vedere il centro di Marigliano popolato soprattutto dai ragazzi: è il segnale che la città è viva ed attrattiva ed è nostro dovere impegnarci, facendo la nostra parte, per provare ad assicurare ai nostri concittadini il piacere di passeggiare per strada, di incontrare un amico, di trascorrere qualche ora all’aria aperta” conclude il primo cittadino.