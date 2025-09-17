“PERstradaPERcaso”, alla scoperta dei tesori nascosti

Riceviamo e pubblichiamo

TESORI NASCOSTI,

un briciolo di storia raccontato in video da CARMINE SCOGNAMIGLIO, youtuber e videomaker di alcuni lavori presentati in collaborazione con Ciro NOTARO, per la nostra rubrica, “PERstradaPERcaso – IL MEDIANO.it”, in cui raccontammo e filmammo, due pezzi di storia locale: il complesso monumentale di “Santa Maria del Pozzo” a Somma Vesuviana e la “villa Tortora Brayda” a Sant’Anastasia.

Ma le sorprese in quest’area non si esauriscono, perché il nostro territorio ricco di storia conserva una nuova gemma incastonata nell’area del parco Vesuviano

proprio a Somma Vesuviana, emersa durante una operazione di scavo iniziata nel 1932 e susseguitasi in verie fasi nel 1936 e 2002.

Una prestigiosa villa romana, appartenente all’Immperatore Ottaviano Augusto, risalente al – I sec. a.c. – V sec. d.c.

Un nuovo fiore all’occhiello che da’ ulteriore lustro alle nostre origini e alla nostra storia…che Carmine SCOGNAMIGLIO ci racconta e mostra abilmente in video.

Nel ricordarvi che la rubrica “PERstradaPERcaso” sostiene il progetto LEGATIALFILO 2025, a favore dell’OSPEDALE SantoBono, vi lascio alla visione di questo interessante video, emblema della nostra storia locale, facente parte di una serie video, ideata e pubblicata sul canale youtube, quale compendio di storia e arte di cui Carmine è estimatore e che ama scoprire appunto PER STRADA, viaggiando col suo camper nei BORGHI del sud.

Note:

https://youtube.com/@carmine- scognamiglio?si= TJEZqYlVTIjVstRb

è il canale youtube a cui potrete anche iscrivervi:

BORGHI IN PILLOLE in CAMPER.

– LEGATIALFILO è un progetto solidale

di supporto al nuovo progetto 2025 “UNA RIMA PER UN SORRISO” a favore dei bambini dell’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli, ma da quest’anno anche ai familiari – costretti a risiedere fuori città diversi mesi – attraverso la messa a disposizione di punti di appoggio (foresterie) di cui l’Ospedale se ne fa carico.

Ringraziamenti:

Grazie alla direzione

de “IL MEDIANO.it” sempre sensibile ad iniziative culturali oltre che benefiche.

Grazie a Carmine SCOGNAMIGLIO per la messa a disposizione dei suoi lavori, della sua dedizione ed esperienza.

con stima

Ciro NOTARO autore solidale.

Link allegato:

https://youtu.be/EGbTd7bbwac? si=rJXzHh64ywZzucaU