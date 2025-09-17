“PERstradaPERcaso”, alla scoperta dei tesori nascosti

Ciro Notaro
Somma Vesuviana: Villa Augustea riapre ai visitatori

TESORI NASCOSTI,
un briciolo di storia raccontato in video da CARMINE SCOGNAMIGLIO, youtuber e videomaker di alcuni lavori presentati in collaborazione con Ciro NOTARO, per la nostra rubrica, “PERstradaPERcaso – IL MEDIANO.it”, in cui raccontammo e filmammo, due pezzi di storia locale: il complesso monumentale di “Santa Maria del Pozzo” a Somma Vesuviana e la “villa Tortora Brayda” a Sant’Anastasia.

Ma le sorprese in quest’area non si esauriscono, perché il nostro territorio ricco di storia conserva una nuova gemma incastonata  nell’area del parco Vesuviano
proprio a Somma Vesuviana, emersa durante una operazione di scavo iniziata nel 1932 e  susseguitasi in verie fasi nel 1936 e 2002.

Una prestigiosa villa romana, appartenente all’Immperatore Ottaviano Augusto, risalente al – I sec. a.c. – V sec. d.c.

Un nuovo fiore all’occhiello che da’ ulteriore lustro alle nostre origini e alla nostra storia…che Carmine SCOGNAMIGLIO ci racconta e mostra abilmente in video.

Nel ricordarvi che la rubrica “PERstradaPERcaso” sostiene il progetto LEGATIALFILO 2025, a favore dell’OSPEDALE SantoBono,  vi lascio alla visione di questo interessante video, emblema della nostra storia locale, facente parte di una serie video,  ideata e pubblicata sul canale youtube,  quale compendio di storia e arte di cui Carmine  è estimatore e che ama  scoprire appunto PER STRADA, viaggiando  col suo camper nei BORGHI del sud.

Note:
https://youtube.com/@carmine-scognamiglio?si=TJEZqYlVTIjVstRb

è il canale youtube a cui potrete anche iscrivervi:
BORGHI IN PILLOLE in CAMPER.

– LEGATIALFILO è un progetto solidale
di supporto al nuovo progetto 2025 “UNA RIMA PER UN SORRISO” a favore dei bambini dell’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli,   ma  da quest’anno anche ai familiari – costretti a risiedere fuori città  diversi mesi – attraverso la messa a disposizione di punti di appoggio (foresterie) di cui l’Ospedale se ne fa carico.

Ringraziamenti:
Grazie alla direzione
de “IL MEDIANO.it”   sempre sensibile  ad iniziative culturali oltre che benefiche.

Grazie a Carmine SCOGNAMIGLIO  per la messa a disposizione dei suoi lavori, della sua dedizione ed esperienza.

con stima
Ciro NOTARO autore solidale.

Link allegato:
https://youtu.be/EGbTd7bbwac?si=rJXzHh64ywZzucaU

