Attore di Mare Fuori va in escandescenza in ospedale

Napoli, agitazione in ospedale: Artem Tkachuk ricoverato al Vecchio Pellegrini

Attimi di tensione nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove Artem Tkachuk, giovane attore di origine ucraina ma ormai volto noto del panorama televisivo italiano, è arrivato in condizioni critiche a causa di un forte stato di agitazione. Il ragazzo, conosciuto soprattutto per il ruolo interpretato nella serie di successo Mare Fuori, è stato preso in carico dal personale sanitario con un codice rosso, che indica un’urgenza di massima priorità.

Secondo quanto si è appreso, durante gli accertamenti clinici Tkachuk avrebbe avuto reazioni improvvise e violente, dando in escandescenze e rendendo difficili le procedure mediche. La situazione è rapidamente degenerata, costringendo l’intervento delle guardie giurate in servizio all’interno del presidio ospedaliero, che lo hanno contenuto per evitare ulteriori rischi sia per lui stesso sia per i presenti.

Poco dopo sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia Napoli Centro, che hanno collaborato con il personale dell’ospedale per riportare la calma. Al momento non sono ancora chiare le cause dello stato di agitazione che ha portato il giovane attore al ricovero e le indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto nei dettagli.

L’episodio ha destato particolare attenzione, non solo per la notorietà del ragazzo, ma anche perché il pronto soccorso del Vecchio Pellegrini, già spesso sotto pressione per il gran numero di accessi, si è trovato a gestire una situazione complessa che ha richiesto un intervento congiunto di sanitari e forze dell’ordine.

Artem Tkachuk, classe 2000, negli ultimi anni è diventato uno dei volti emergenti del cinema e della televisione italiana. La sua interpretazione in Mare Fuori lo ha reso popolare soprattutto tra i giovani, contribuendo a consolidare la sua carriera artistica.