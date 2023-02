Parcheggiano su stalli disabili e pensiline bus, auto rimosse: “Piano anti-furbetti”

CASORIA. Un vero e proprio piano anti-furbetti è scattato in queste ore a Casoria. Tra il weekend e la giornata di martedì diverse auto sono state rimosse così come molte contravvenzioni sono state elevate per gravi infrazioni al codice della strada.

Due gli interventi più rilevanti, proprio per l’evidenza delle violazioni degli automobilisti. Nel pomeriggio di sabato in via Principe di Piemonte sono state rimosse col carroattrezzi due vetture che erano ferme in sosta addirittura sotto la pensilina della fermata dei bus, occupando lo spazio riservato agli utenti del servizio. Ancora più grave, perchè configura pure l’ipotesi di reato di violenza privata, quanto accaduto lunedì pomeriggio: dopo il controllo della Polizia Locale si è proceduto alla rimozione di una Alfa Romeo Giulietta che era posizionata sullo stallo riservato ai disabili di via Giuseppe Garibaldi. Nella mattinata di martedì 7 febbraio, poi, gli agenti della Polizia Locale hanno perlustrato altre strade, provvedendo a multare diverse vetture in divieto di sosta: alcune erano posizionate anche a ridosso dei cancelli di ingresso.

I controlli non si fermeranno a questi aspetti. In sinergia con l’assessore alla Sicurezza Marco Colurcio e con gli uffici comunali, la Polizia Locale sta approntando un piano di controllo anche sui permessi di parcheggio per invalidi, spesso utilizzati indebitamente.

“Il piano in corso parte dall’esigenza di rimettere al centro della nostra comunità il senso civico che dovrebbe essere innato soprattutto quando la vittima dell’infrazione è un disabile al quale viene rubato il posto o un anziano che attende il bus. Rivolgo il mio plauso alla Polizia Locale e l’appello ai Cittadini a rispettare il prossimo anche nei gesti quotidiani” ha affermato il sindaco Raffaele Bene.