Ottaviano, sindaco Simonetti sfiduciato dopo due anni di mandato

Ad Ottaviano non si parla di altro. È una notizia fresca quella che vede protagonista il sindaco Biagio Simonetti che è stato appena sfiduciato.

È accaduto poco fa, dopo giorni di bufera per i problemi in un’ala del plesso Regina Margherita, che è stata chiusa. Gli alunni sono stati trasferiti ma, stando alle cronache degli ultimi giorni, il consiglio comunale era ormai spaccato da tempo e pronto ad una decisione drastica, come quella presa poco fa.

La decisione definitiva è stata presa dalla Consigliera Maddalena Massa, che ha ufficialmente dichiarato l’ultimo voto di sfiducia necessario per far decadere il sindaco, insieme agli altri dell’opposizione. Il mandato di Simonetti era iniziato appena due anni fa con il supporto, tra l’altro, dell’ex sindaco Luca Capasso che, da ormai tempo, si era allontanato dal suo ex braccio destro non appoggiandone più le scelte. Dopo diverso tempo arriva anche la sfiducia di Massa, che da sempre aveva mostrato vicinanza all’ex assessore Giorgio Marigliano, anche lui allontanatosi dalle politiche di Simonetti fin da subito.

Una notizia che era nell’aria già da qualche tempo ormai, nonostante non ci fosse ancora l’ufficialità: a Ottaviano si parlava già da un po’ di una possibile sfiducia nei confronti del sindaco anche se non era ancora chiaro quando sarebbe accaduto. Insomma, bisognava solo capire quanto tempo ci volesse, ma il finale era già ipotizzabile. Ora, dopo due anni di mandato, a Ottaviano dovrà essere nominato un nuovo commissario prefettizio dalla Procura in attesa delle prossime elezioni comunali.