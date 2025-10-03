Saviano, beccati dalle telecamere a sversare rifiuti

Saviano, sversamento illecito di rifiuti ingombranti da fuori comune: beccati dalle telecamere, scatta la denuncia con ritiro patente.

Due uomini, residenti in un comune limitrofo, sono stati denunciati dalla Polizia Municipale all’Autorità Giudiziaria per sversamento illecito di rifiuti ingombranti grazie ad una tempestiva segnalazione e all’immediato intervento delle donne e degli uomini della Municipale agli ordini del Capitano Giuseppina Starace, ma soprattutto grazie al nuovo impianto di videosorveglianza che ha cristallizzato la scena nei pressi dello Stadio Comunale. I due sono arrivati in via Trezzelle con un furgone e una macchina per sversare divani e altro mobilio.

Grazie all’attività di controllo del territorio e all’ausilio del sistema di videosorveglianza, è stato possibile risalire ai responsabili dell’illecito ambientale, che sono stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria. Contestualmente gli agenti hanno proceduto al sequestro dei rifiuti, al ritiro delle patenti di guida, secondo il nuovo decreto, e all’avvio delle procedure di smaltimento presso l’isola ecologica comunale.

L’intervento s’inquadran nel più ampio progetto “Terra dei Fuochi” contro i reati ambientali e nella difesa del decoro urbano, in linea con le politiche di legalità e rispetto del territorio portate avanti dall’Amministrazione.