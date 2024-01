Ottaviano e il giallo di Tony: l’ultima traccia porta a Roma

Continuano le ricerche di Antonio Bocci, detto Tony dagli amici, il 28enne di Ottaviano scomparso dal 27 dicembre.

La famiglia di Antonio Boccia è nella disperazione più totale dopo l’allontanamento volontario del ragazzo. L’ultimo contatto è avvenuto il 27 dicembre, poi nessuno ha più avuto notizie del 28enne di Ottaviano. Quel giorno Antonio ha detto alla famiglia di trovarsi a Roma, ma il suo cellulare risulta spento da ormai una settimana, tempo in cui la famiglia non ha più avuto sue notizie.

A darne la notizia la madre Laura che sui sociale ha chiesto aiuto a tutta la comunità per trovare il figlio scomparso. Nonostante si tratti di un allontanamento volontario, tutta Ottaviano è ora in allarme dopo che per una settimana Antonio non ha più avuto contatti con nessuno. Non si sa se il cellulare sia stato spento dal ragazzo, ma dal 27 dicembre Tony non è più reperibile.

Continuano le ricerche del ragazzo. Chiunque abbia qualche notizia può rivolgersi alle forze dell’ordine oppure contattare i numeri forniti dalla madre

3355792238 o 3333922709

Antonio diceva di trovarsi a Roma, per cui è importante far girare la notizia della sua scomparsa anche fuori regione.