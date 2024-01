Auto contro moto, Domenico non ce l’ha fatta: muore a 22 anni

CRISPANO – Non ce l’ha fatta Domenico Magri, il 22enne deceduto nelle scorse ore all’ospedale di Frattamaggiore, dove era stato ricoverato in seguito ad un incidente in moto avvenuto a Crispano, la sua città.

All’altezza di via Pizzo delle Canne la moto sulla quale viaggiava si è scontrata con una Yaris condotta da un uomo del posto. Per Domenico purtroppo non c’è stato nulla da fare: è morto dopo il trasporto al pronto soccorso.

Il sindaco di Crispano Michele Emiliano l’ha ricordato con un messaggio struggente sui social: “Non ci sono parole per esprimere il sentimento di dolore per la morte di Domenico, il nostro giovane concittadino che è deceduto questa sera in un tragico incidente stradale a Crispano. Una tragedia che ha colpito duramente la nostra comunità. Una giovane vita spezzata in un tragico destino.

Voglio esprimere il cordoglio mio personale e quello della nostra comunità e ci stringiamo forte al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che lo hanno amato, esprimendo ad essi le più sentite condoglianze. Resteranno nella nostra memoria la simpatia e l’affabilità di Domenico nella certezza che da oggi, lassù in cielo, un altro angelo veglierà su tutti noi”