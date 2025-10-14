Operazione della polizia ad Acerra, nel mirino 11 con precedenti

ACERRA – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato. Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di Acerra, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno condotto un servizio straordinario di pattugliamento finalizzato a contrastare fenomeni di illegalità diffusa e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

L’operazione, pianificata nell’ambito delle direttive della Questura di Napoli, ha interessato diverse zone del centro cittadino e delle periferie, con posti di controllo lungo le principali arterie stradali e verifiche mirate nei luoghi di maggiore aggregazione. Durante le attività sono state identificate 70 persone, di cui 11 risultate con precedenti di polizia, e controllati 35 veicoli tra auto e motocicli.

Gli agenti hanno inoltre effettuato controlli amministrativi nei confronti di esercizi commerciali e verifiche sul rispetto del codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza, alla circolazione di veicoli privi di assicurazione e alla presenza di eventuali situazioni sospette.

La presenza rafforzata delle pattuglie sul territorio ha avuto anche un effetto deterrente nei confronti di episodi di microcriminalità e di comportamenti incivili, spesso segnalati dai residenti nelle ultime settimane.

Le operazioni di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con nuovi interventi programmati in tutta la zona di competenza del Commissariato di Acerra, nell’ottica di una costante attività di prevenzione e contrasto alle condotte illecite.

Un impegno quotidiano, quello della Polizia di Stato, volto a garantire sicurezza, legalità e tranquillità per tutti i cittadini.