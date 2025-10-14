Incidente Vulcano Buono, Pasquale non ce l’ha fatta

L’operaio Pasquale Fiore Illecito, a seguito di un incidente sul lavoro al Vulcano Buono, non ce l’ha fatta dopo 7 giorni di ricovero

L’incidente è avvenuto il 7 ottobre nel centro commerciale Vulcano Buono di Nola. L’uomo era originario di Lucera, in provincia di Foggia e regolarmente assunto.

Mentre lavorava all’interno del locale, è caduto da una impalcatura e, dopo 7 giorni di ricovero all’Ospedale del Mare, non ce l’ha fatta ed è deceduto ieri 13 ottobre.

La salma è stata sequestrata per eseguire l’autopsia ed è stata trasportata all’obitorio del Policlinico Federico II di Napoli, nel reparto di medicina legale.

Pasquale, 53 anni, era un operaio esperto nel suo campo ed era stato assunto regolarmente da un’azienda del posto che eseguiva dei lavori in un negozio del centro commerciale.

Quest’ultimo è estraneo a tutta la vicenda e la dinamica è ancora da chiarire.

L’incidente è accaduto il 7 ottobre scorso intorno alle 5:00 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nola per iniziare le indagini.

Sul posto sono stati eseguiti i rilievi e raccolte le prime testimonianze. Non è da escludere la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza disposte nel

centro per aiutare le indagini.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo stava montando uno scaffale all’interno del negozio quando, per motivi ancora ignoti, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto da 2 metri e mezzo di altezza per poi battere la testa.

Subito sono intervenuti i soccorsi, con un’ambulanza che lo ha trasportato prima all’Ospedale di Nola e poi all’Ospedale del Mare di Ponticelli.

Qui è rimasto per circa una settimana e, nonostante gli interventi per salvargli la vita, è deceduto nella giornata di ieri.