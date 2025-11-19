Omicidio in famiglia a San Paolo Bel Sito: fratello confessa

Omicidio in famiglia a San Paolo Bel Sito: uomo confessa al telefono, sorella trovata morta in casa

Un pomeriggio di ordinaria quiete si è trasformato in una tragedia a San Paolo Bel Sito, piccolo comune dell’area nolana. Una donna è stata uccisa all’interno della sua abitazione e il presunto responsabile sarebbe il fratello, che avrebbe contattato personalmente i soccorsi subito dopo l’accaduto.

La telefonata shock è arrivata al 112 poco dopo le 16: l’uomo avrebbe dichiarato di aver colpito a morte la sorella durante un violento alterco. I carabinieri della Compagnia di Nola si sono precipitati nell’abitazione indicata, situata lungo via San Paolo Bel Sito, insieme ai sanitari. Nonostante il rapido intervento, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Gli investigatori hanno immediatamente isolato l’area e avviato i rilievi tecnici. La posizione dell’uomo è ora al vaglio della Procura, che sta cercando di ricostruire i minuti precedenti all’aggressione. Nella casa sarebbero stati rinvenuti elementi che confermano una colluttazione particolarmente violenta.

Secondo quanto filtrato, il presunto autore dell’omicidio è apparso sotto shock al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine. È stato condotto in caserma, dove verrà interrogato nelle prossime ore alla presenza del magistrato di turno. Le cause che avrebbero portato al tragico epilogo restano ancora da chiarire, anche se alcune fonti parlano di rapporti familiari complessi e caratterizzati da tensioni pregresse.