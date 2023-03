Nuovo raid contro associazione disabili: squarciata cinghia dell’auto con una lama

AFRAGOLA. I nuovi danni alla vettura de “La battaglia di Andrea”, l’associazione di Afragola che si batte per i diritti dei diversamente abili: la presidente Asia Maraucci si è nuovamente recata dai carabinieri per presentare una integrazione alla denuncia dello scorso 5 marzo, quando ignoti hanno vandalizzato l’auto.

In quell’occasione non venne riscontrato che i vandali avevano anche danneggiato con un’arma da taglio la cinghia di distribuzione della vettura. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Afragola coordinati dal comandante Raimondo Semprevivo.

“Chiediamo una maggior tutela – dice Maraucci – anche con più urgenza rispetto alle richieste dei giorni scorsi, siccome da semplice danneggiamento potrebbe addirittura diventare un atto di sabotaggio del nostro veicolo”.

“Agli organi preposti – aggiunge la presidente – chiediamo controlli da parte delle forze dell’ordine e videosorveglianza. Il sindaco ci ha dato la sua solidarietà e ci ha assicurato che farà di tutto per tutelarci”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della commissione disabilità del comune di Afragola Benito Zanfardino: “Non é possibile che chi combatte per la legalità e il rispetto delle regole debba subire tutto questo, é arrivato il momento di scendere tutti in campo per contrastare questi fenomeni”.