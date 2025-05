Notte di sangue a Volla: giovane uccisa, altra in fin di vita. Si indaga su un omicidio-suicidio

Notte di sangue tra Volla e Napoli, dove due distinti ritrovamenti hanno acceso l’allarme tra le forze dell’ordine. La prima segnalazione è giunta da via Don Luigi Sturzo, dove una giovane donna di 31 anni, Daniela Strazzullo, è stata trovata all’interno di una vettura gravemente ferita da un colpo d’arma da fuoco. Immediatamente trasferita all’Ospedale del Mare, le sue condizioni risultano disperate: i medici stanno tentando l’impossibile per salvarle la vita.

Non molto lontano, ma già in territorio napoletano, un secondo drammatico episodio. In via Pinocchio è stato rinvenuto il corpo senza vita di Ilaria Capezzuto, 34 anni. Anche lei colpita da un proiettile, non ha avuto scampo.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco, intervenuti su entrambi i luoghi, hanno avviato le indagini. Sebbene non vi siano ancora certezze, gli inquirenti sospettano un possibile collegamento tra i due fatti. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un tentato omicidio-suicidio, anche se non si escludono ulteriori scenari.

La dinamica rimane oscura: si cerca di capire se ci sia stato un litigio tra le due donne, se vi siano coinvolgimenti esterni o motivazioni di natura passionale. Gli investigatori stanno analizzando telefoni, telecamere di videosorveglianza e ascoltando le testimonianze di amici e familiari.

L’accaduto ha scosso profondamente la popolazione delle due aree coinvolte. In attesa di ulteriori sviluppi, resta il dolore per una giovane vita spezzata e la speranza che l’altra possa sopravvivere per raccontare cosa sia davvero successo in quelle ore maledette.