Nola, pronto il corso di formazione per i volontari AVULSS

Riceviamo e pubblichiamo dall’associazione AVULSS NOLA.

L’iniziativa, destinata alla formazione degli iscritti, è alla sua VII edizione Nola. Sarà inaugurato sabato 20 gennaio il nuovo corso di formazione per i volontari dell’associazione “Avulss”: un gruppo di supporto che opera a sostegno di ammalati, anziani, bisognosi, fragili nell’hinterland nolano.

La presenza, tra le strutture sanitarie della zona, degli iscritti all’Avulss è ormai una consuetudine ben consolidata a Nola, dove il gruppo opera da molti anni. Allo scopo di impartire una preparazione di base a quanti si stanno avvicinando per la prima volta a questa forma di volontariato, i dirigentidell’associazione hanno organizzato il settimo corso di formazione di base per i nuovi volontari. L’idea è quella consentire agli iscritti di offrire un aiuto alle persone fragili ed in difficoltà per guarire o per accettare cristianamente le sofferenze.

L’appuntamento è per sabato alle ore 15 nell’ auditorium della chiesa di San Raffaele, in via Fontanarosa a Nola. L’opera di sostegno ad ammalati e bisognosi si svolgerà innanzi tutto nell’ospedale ” S. Maria della Pietà” di via Seminario, ma anche presso le case di riposo dell’hinterland.

“Molti – spiega Lucia Matera, la presidentessa del gruppo – hanno risposto all’invito dell’Avulss e si sono iscritti al nuovo corso con il vivo desiderio di rendersi utili mostrando il loro grande amore per il prossimo. La gioia dei volontari, infatti, alla fine del loro servizio traspare dai loro occhi ridenti e dal sorriso luminoso”.

All’inaugurazione del corso sono stati invitati, tra gli altri, il sindaco di Nola, Carlo Buonauro, il vescovo Francesco Marino, il direttore sanitario dell’ospedale. Saranno presenti inoltre numerosi volontari che dal 2013 confortano ed ascoltano i vari degenti. Ad impartire le varie lezioni saranno, tra gli altri, medici, psicologi, psicoterapeuti e parroci.