Nola, due risse in poche ore: ragazzini escono per picchiarsi sotto gli occhi dei passanti

NOLA – Quello appena trascorso è stato un weekend di follia a Nola dove la movida si è trasformata in violenza. Ne parla la testata videonola.tv/

Due furibonde risse tra ragazzini per due sere consecutive, sabato e domenica, sono partite da via Giordano Bruno sotto gli sguardi attoniti degli astanti.

“E’ un fenomeno che denunciamo da anni e che non è legato ad un particolare territorio ma è figlio dei nostri tempi dove la violenza è diventata uno status symbol, un valore che eleva le persone, una qualità da mettere in risalto e da sfruttare, soprattutto tra i più giovani.”- commenta il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui diversi cittadini hanno segnalato gli episodi di Nola. –

“E’ un problema educazionale che va quindi risolto a monte, ovvero intervenendo sulle famiglie di questi ragazzi. Una soluzione per limitare le violenze, che sin troppe volte hanno causato vittime innocenti, è quella di far presidiare costantemente le aree della movida e questo lo chiediamo da tempo. Questo, però, ovviamente, non potrà bastare a reprimere la sete di risse e scazzottate perché le tensioni resteranno accumulate e quindi occorre dare ai giovani nuove opportunità di ‘sfogo’, farli sentire parte attiva ed utile della comunità, invogliarli a seguire percorsi culturali e/o sportivi. Chi è, invece, refrattario ad ogni tentativo di rieducazione e desidera soltanto sfogare i propri barbari istinti, va allora punito duramente, senza più tollerare”.