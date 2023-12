Il vescovo di Nola incontra i sindaci del territorio diocesano

Riceviamo e pubblichiamo:

Lunedì 18 dicembre, alle 19:30, il vescovo di Nola, Francesco Marino, incontrerà i sindaci dei 45 Comuni del territorio diocesano, presso il palazzo vescovile di Nola, per un confronto sul tema «La vocazione del politico al servizio della comunità», a partire dagli spunti di riflessione che offrirà don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio di Pastorale sociale e lavoro (Psl) della Conferenza episcopale italiana, invitato a relazionare sull’argomento.

L’appuntamento di lunedì prossimo è il quarto incontro, con i primi cittadini, promosso dall’Ufficio diocesano Psl, dall’inizio del Cammino sinodale che la diocesi di Nola sta compiendo insieme alla Chiesa italiana e quella universale.

«Durante il primo forum per il Cammino sinodale vissuto con i sindaci, a febbraio dello scorso anno – ha dichiarato don Giuseppe Autorino, direttore dell’Ufficio Psl della diocesi di Nola – furono proprio i primi cittadini a chiederci di promuovere più momenti di confronto e incontro a loro dedicati. Si tratta di occasioni

non solo per approfondire aspetti della cura del bene comune alla luce della Dottrina sociale della Chiesa ma anche per crescere nel servizio al nostro territorio nel segno della corresponsabilità».