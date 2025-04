Neutralità e Trasparenza: appello alle parrocchie e alle scuole di Marigliano sul ruolo nel dibattito politico

Riceviamo e pubblichiamo:

La recente costituzione a Marigliano del circolo “PER le PERSONE e la COMUNITÀ”, ufficialmente riconosciuto dalla rete politica di Nicola Campanile e Giuseppe Irace, e la sua dichiarata adesione all’appello “GIRARE PAGINA” promosso da “principali realtà sociali e associative del territorio, dalle parrocchie e dalle dirigenze scolastiche”, solleva una questione cruciale di trasparenza e chiarezza nel dibattito politico cittadino.

Se da un lato è comprensibile e auspicabile l’interesse di realtà sociali, associative, parrocchiali e scolastiche per il bene comune e per un rinnovamento della politica locale, dall’altro è fondamentale che tali enti mantengano una netta distinzione dalle specifiche coalizioni e liste politiche in competizione.

Il circolo “PER MARIGLIANO” dichiara apertamente di voler “favorire la nascita di una vera e innovativa coalizione politica di centrosinistra”. L’adesione, che coinvolge direttamente parrocchie e dirigenze scolastiche, rischia di generare ambiguità e di far percepire un coinvolgimento diretto di queste istituzioni in una specifica area politica.

È imprescindibile, a nostro avviso, che le parrocchie e le dirigenze scolastiche di Marigliano prendano una posizione chiara e inequivocabile al riguardo. Riteniamo doveroso che tali enti, per la loro natura e per il ruolo delicato che ricoprono nella comunità, dichiarino apertamente se intendono o meno far parte di una specifica coalizione politica, evitando di essere implicitamente “tirate in ballo” da iniziative di parte.

Chiediamo pertanto, con il massimo rispetto per il loro operato, alle parrocchie e alle dirigenze scolastiche di Marigliano di:

Esplicitare chiaramente la propria posizione rispetto a “PER” e al suo potenziale legame con specifiche forze politiche.

Ribadire la propria natura di enti super partes, dediti al benessere dell’intera comunità senza favoritismi o adesioni a singole liste o coalizioni.

Garantire la massima trasparenza in ogni eventuale interlocuzione con le forze politiche, assicurando che tali dialoghi siano orientati esclusivamente al bene comune e non a un sostegno implicito o esplicito a una parte politica specifica.

Comprendiamo l’importanza del contributo che le parrocchie e le scuole possono offrire al dibattito cittadino, portando istanze e bisogni concreti della popolazione. Tuttavia, è vitale che questo contributo avvenga in modo neutrale e trasparente, preservando la loro autorevolezza e la fiducia di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro scelte politiche.

Solo attraverso una chiara distinzione dei ruoli e una trasparente dichiarazione di intenti sarà possibile garantire un dibattito politico sereno e costruttivo a Marigliano, in cui ogni attore agisca nel rispetto della propria natura e responsabilità. Ci auguriamo che questo appello venga accolto con la serietà e l’attenzione che la questione merita.

Distinti Saluti

CAMBIAMO MARIGLIANO

Ciro Panariello

