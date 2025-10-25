Nelle acque antistanti Portici ripescata una rete fantasma

Importante operazione di bonifica della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Torre del Greco

La Capitaneria di Porto di Torre del Greco ha effettuato un’importante operazione di bonifica delle acque costiere di Portici, coordinata dalla Direzione Marittima della Campania, con l’ausilio del personale della Guardia Costiera del 2° Nucleo Operatori Subacquei di Napoli e dell’Ufficio Locale Marittimo di Portici. L’intervento ha consentito di recuperare una cosiddetta “rete fantasma”, costituita da attrezzature da pesca abbandonate, perse o dismesse, che rappresentava una seria minaccia per le risorse ittiche e l’integrità dei fondali. Tali reti abbandonate sui fondali marini continuano a lungo ad intrappolare gli organismi marini, con un conseguente impatto negativo sull’ambiente e costituiscono un pericolo per le imbarcazioni.

La bonifica è stata effettuata a seguito della segnalazione di un sub dilettante. Il personale del Nucleo Operatori Subacquei di Napoli ha avuto a disposizione un battello pneumatico particolarmente attrezzato e l’aiuto da terra del personale dell’Ufficio locale marittimo di Portici, questo ha consentito che le operazioni subacquee fossero svolte in totale sicurezza. Le attività di recupero sono state rese particolarmente complesse a causa dell’insabbiamento delle reti e per la scarsa visibilità sul fondale marino. L’attività di bonifica ha consentito il recupero di circa un metro cubo di reti da pesca abbandonate per un peso di circa 100 Kg. Le attività sono state sospese a causa del peggioramento delle condizioni del mare e saranno riprese appena possibile per ultimare la bonifica dell’area. La predetta operazione è stata resa possibile anche grazie al supporto logistico dell’Amministrazione Comunale di Portici e del Flag Litorale Miglio d’Oro, un gruppo di azione locale nel settore della pesca, strumento a sostegno della progettazione integrata per il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca.

La Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Torre del Greco, continuerà il proprio impegno diretto a tutelare l’ambiente marino e costiero mediante operazioni di bonifica e di pulizia degli specchi acquei e dei fondali, con il necessario coinvolgimento degli operatori subacquei e di tutti coloro che a vario titolo operano sul mare, le cui segnalazioni possono risultare utili e preziose.