Napoli paralizzata per Gaza, in 15.000 in piazza

Per la giornata di oggi 22 settembre é stato indetto uno sciopero generale contro il genocidio a Gaza, Napoli bloccata per la causa

Questo sciopero ricopre tutti i settori, dai social network ai trasporti pubblici, l’Italia si ferma contro questa mostruosa situazione.

Tramite i social le persone possono aderire alla protesta non interagendo con altri profili o pubblicando uno sfondo nero, come stanno facendo già tantissimi influencer e personaggi pubblici.

In particolare, a Napoli sono scesi in più di 15.000 in piazza per protestare, entrando anche nella Stazione Centrale occupando i binari e bloccando la circolazione ferroviaria.

Dalle 9 di questa mattina si sono radunate, in Piazza Garibaldi, già 5000 persone e poi, intorno alle 10:30 si sono unite quante più persone possibili per sostenere la causa per poi irrompere nella stazione ferroviaria.

Nonostante l’intento di interferire con la circolazione dei treni, questa non è stata toccata in quanto, con lo sciopero generale decretato da USB per la giornata di oggi, il trasporto pubblico locale e di tutto il Paese è già coinvolto.

Questo sciopero è rivolto sia a lavoratori pubblici che privati ed avrà la durata di 24 ore.

In un comunicato dove veniva annunciato lo sciopero contro il genocidio a Gaza, USB ha reso noto: “È tempo di sciopero generale perché lo sterminio del popolo palestinese è sotto gli occhi di tutti, in diretta streaming, da troppo tempo e non ci sono alibi che tengano. Tutti sappiamo quello che accade. E tutti siamo chiamati a prendere posizione, a essere umani. È tempo di sciopero generale ed è la sola strada percorribile. Anche i lavoratori e le lavoratrici del Commercio, nelle numerose assemblee che si sono tenute in questi giorni, hanno espresso la volontà di aderire allo sciopero generale di intero turno indetto da USB per il 22 settembre 2025.”

Il comunicato continua: “Nel settore è da tempo evidente la stretta correlazione tra un sistema di profitto e sfruttamento del lavoro e il sistema del blocco occidentale che foraggia tutte le guerre. La complicità colpevole anche del nostro Governo che sostiene -non solo economicamente- il genocidio in corso a danno del popolo Palestinese è lo stesso Governo che sta sottraendo risorse alla Sanità, alla Scuola, alla Contrattazione con il conseguente impoverimento dei lavoratori: tenendo basse le retribuzioni e aumentando il costo della vita.”

Proprio nella giornata di oggi, a Napoli, ci sarà il Presidente dell Repubblica Sergio Mattarella, che nel pomeriggio si recherà a Bagnoli, quartiere occidentale della città.

In occasione della visita del Presidente della Repubblica, ci sarà un’altra manifestazione nei luoghi che visiterà Mattarella.