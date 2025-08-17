Napoli, il borsino nella settimana d’esordio tra mercato e campo: i nomi in ballo

Manca sempre meno al ritorno in campo dei campioni d’Italia, che avverrà sabato pomeriggio alle 18:30 in casa del Sassuolo, e il Napoli è ancora un cantiere aperto. Infatti, la rosa, nonostante i sei acquisti fatti fino a questo momento, è ancora incompleta ed è necessario lo stesso sforzo dell’anno scorso, quando dopo Ferragosto sono arrivati ben quattro acquisti, uno più decisivo dell’altro. Se Gutierrez dal Girona è atteso in Italia nella giornata di lunedì, è ancora in corso la telenovela Juanlu Sanchez, con le parti che starebbero discutendo sulla percentuale di futura rivendita; sullo sfondo il possibile ritorno di Elmas, l’arrivo di un sesto centrocampista come Diouf del Lens che possa sostituire Anguissa, e la mai spenta suggestione Lookman.

Passando al calcio giocato, nel corso dei due ritiri gli azzurri hanno affrontato una serie di amichevoli, l’ultima delle quali contro l’Olympiacos vinta per 2-1. Da un test all’altro, i ragazzi di mister Conte hanno gradualmente aumentato i giri del motore, con un picco di condizione fisica previsto dopo la sosta nazionali a settembre.

Sul piano tattico, il modulo base resta il 4-3-3 (motivo per cui si continua a cercare un’ala), anche se negli ultimi giorni di ritiro è stato provato il 4-4-1-1 con McTominay alto a sinistra e De Bruyne al fianco di Lukaku, principalmente a causa delle difficoltà di Lang. Sono giorni cruciali per la costruzione definitiva del Napoli che verrà.