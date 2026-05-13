Afragola, Bimba di 10 anni bullizzata: la madre fa arrivare la denuncia in Procura

Una madre ha denunciato che la figlia, una bambina di 10 anni, è stata bullizzata per mesi a scuola, ad Afragola, e nessuno è intervenuto nonostante le continue segnalazioni

La madre di una bimba bullizzata ripetutamente a scuola è intervenuta denunciando alla Procura di Napoli Nord le continue violenze subìte dalla figlia e la noncuranza degli insegnanti, nonostante le insistenti segnalazioni da parte della famiglia.

In una delle dichiarazioni fatte all’Ansa, la madre spiega di aver informato più volte la dirigente scolastica, la vicepreside e le insegnanti di questa situazione ormai insostenibile ma che nessuno è intervenuto per risolvere la questione.

“Ho denunciato la rottura degli occhiali da vista per ben due volte -continua la mamma-, le hanno messo la colla nei capelli, l’hanno presa a calci e pugni, e tanto altro”.

Tra i tanti episodi segnalati dalla famiglia, uno risale al 5 marzo scorso: la bambina avrebbe accusato forti dolori ad una gamba, a seguito di alcuni calci ricevuti nei giorni precedenti e, poco dopo, sarebbe caduta nei corridoi con una conseguente frattura della rotula.

La madre ha poi spiegato che, nonostante l’episodio fosse avvenuto durante la terza ora di lezione, lei non sia stata minimamente informata dell’accaduto: “Mia figlia si è fatta male durante la terza ora di lezione, tra le 10,30 e le 11, ma io non sono stata avvisata immediatamente e non sono stati chiamati nemmeno i soccorsi e dai racconti di mia figlia ho saputo che la docente presente in classe, supplente della titolare assente, l’avrebbe fatta camminare malgrado il dolore, sostenendo che stesse bene e che non vi fosse necessità di chiamare i soccorsi”.

In conclusione, la donna ha affermato che ha deciso di depositare una denuncia in Procura, satura della situazione: “Attraverso il mio legale ho scritto all’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e al Ministero dell’Istruzione senza ottenere alcun riscontro concreto e per questo motivo ho deciso di depositare direttamente una denuncia in Procura”.