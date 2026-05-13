giovedì, Maggio 14, 2026
17.8 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
463

Afragola, Bimba di 10 anni bullizzata: la madre fa arrivare la denuncia in Procura

Federica Catapano
di Federica Catapano
Adv

Una madre ha denunciato che la figlia, una bambina di 10 anni, è stata bullizzata per mesi a scuola, ad Afragola, e nessuno è intervenuto nonostante le continue segnalazioni

La madre di una bimba bullizzata ripetutamente  a scuola è intervenuta denunciando alla Procura di Napoli Nord le continue violenze subìte dalla figlia  e la noncuranza degli insegnanti, nonostante le insistenti segnalazioni da parte della famiglia.

In una delle dichiarazioni fatte all’Ansa, la madre spiega di aver informato più volte la dirigente scolastica, la vicepreside e le insegnanti di questa situazione ormai insostenibile ma  che nessuno è intervenuto per risolvere la questione.

“Ho denunciato la rottura degli occhiali da vista per ben due volte -continua la mamma-, le hanno messo la colla nei capelli, l’hanno presa a calci e pugni, e tanto altro”.

Tra i tanti episodi segnalati dalla famiglia, uno risale al 5 marzo scorso: la bambina avrebbe accusato forti dolori ad una gamba, a seguito di alcuni calci ricevuti nei giorni precedenti e, poco dopo, sarebbe caduta nei corridoi con una conseguente frattura della rotula.

La madre ha poi spiegato che, nonostante l’episodio fosse avvenuto durante la terza ora di lezione, lei non sia stata minimamente informata dell’accaduto: “Mia figlia si è fatta male durante la terza ora di lezione, tra le 10,30 e le 11, ma io non sono stata avvisata immediatamente e non sono stati chiamati nemmeno i soccorsi e dai racconti di mia figlia ho saputo che la docente presente in classe, supplente della titolare assente, l’avrebbe fatta camminare malgrado il dolore, sostenendo che stesse bene e che non vi fosse necessità di chiamare i soccorsi”.

In conclusione, la donna ha affermato che ha deciso di depositare una denuncia in Procura, satura della situazione: “Attraverso il mio legale ho scritto all’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e al Ministero dell’Istruzione senza ottenere alcun riscontro concreto e per questo motivo ho deciso di depositare direttamente una denuncia in Procura”.

Print Friendly, PDF & EmailStampa
Adv

In evidenza questa settimana

Cronaca

Terzigno, arrestato dopo aver dato fuoco a 20 sacchi di rifiuti

0
Nell’ambito dei controlli Straordinari “Terra dei Fuochi”, D.L. 116/25...
Politica

Ottaviano, sfida a quattro sul futuro della città: economia, giovani e lavoro al centro della campagna

0
La campagna elettorale entra nel vivo a Ottaviano e...
Cronaca

Ucciso per errore, 17 arresti dopo l’indagine: scoperto giro di racket alle pizzerie

0
Diciassette persone sono finite nel mirino della Direzione Distrettuale...
Cronaca

Terzigno, neonata deceduta dopo il parto: la madre sedicenne non sapeva di essere incinta

0
Nelle ultime ore la città di Terzigno è stata...
Politica

Sant’Anastasia, la giornata dei leader tra presentazioni e incontri regionali

0
  La campagna elettorale entra nel vivo a Sant'Anastasia con...

Argomenti

Cronaca

Terzigno, arrestato dopo aver dato fuoco a 20 sacchi di rifiuti

0
Nell’ambito dei controlli Straordinari “Terra dei Fuochi”, D.L. 116/25...
Politica

Ottaviano, sfida a quattro sul futuro della città: economia, giovani e lavoro al centro della campagna

0
La campagna elettorale entra nel vivo a Ottaviano e...
Cronaca

Ucciso per errore, 17 arresti dopo l’indagine: scoperto giro di racket alle pizzerie

0
Diciassette persone sono finite nel mirino della Direzione Distrettuale...
Cronaca

Terzigno, neonata deceduta dopo il parto: la madre sedicenne non sapeva di essere incinta

0
Nelle ultime ore la città di Terzigno è stata...
Politica

Sant’Anastasia, la giornata dei leader tra presentazioni e incontri regionali

0
  La campagna elettorale entra nel vivo a Sant'Anastasia con...
Politica

Terra dei Fuochi, a Casoria vertice della Prefettura. Bene: “Modello coi territori dal confronto”

0
Il sindaco di Casoria Raffaele Bene interviene a margine del vertice istituzionale...
Avvenimenti

Somma Vesuviana, il 16 maggio Open Day alla Michelangelo: porte aperte ai laboratori di meccanica e saldatura

0
SOMMA VESUVIANA – Orientarsi nel mondo del lavoro oggi...
Politica

Forza Italia Campania, il nodo dei congressi accende il dibattito interno

0
Resta acceso il dibattito interno a Forza Italia in...
Adv

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Somma Vesuviana, il 16 maggio Open Day alla Michelangelo: porte aperte ai laboratori di meccanica e saldatura
Articolo successivo
Terra dei Fuochi, a Casoria vertice della Prefettura. Bene: “Modello coi territori dal confronto”
Adv
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.
ADV

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996