Muoiono sull’Asse Mediano tra Acerra e Pomigliano, 3 morti: lo strazio della famiglia

Sull’Asse Mediano, nella notte tra l’1 e il 2 ottobre, c’è stato un incidente che ha portato la morte di 3 ragazzi giovanissimi

L’evento drammatico si è verificato sulla Strada Statale 7 Bis, sul tratto che collega il centro commerciale Vulcano Buono alle uscite di Acerra e Pomigliano D’Arco.

Le vittime dell’incidente stradale sono 3 ragazzi di origine ucraina che risiedevano in Italia, nella provincia di Napoli: Kirill Maksiuta, 23 anni, di Casavatore; Masha, 19 anni, di Afragola; il più piccolo, Yarik, 18 anni, di Pomigliano D’Arco.

Stando ad una prima ricostruzione, la vettura sulla quale viaggiavano i 3 ragazzi, una Renault Scenic, si sarebbe scontrata con una Bmw, condotta da un’altra persona.

La dinamica dell’impatto è ancora da accertare, intanto la magistratura ha aperto un fascicolo per accertare la causa e le eventuali responsabilità.

Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e tutte le operazioni del caso.

Le vittime, Kirill, Masha e Yarik, erano dei bravi ragazzi, conosciuti e ben voluti dalla comunità della provincia di Napoli, dove vivevano e lavoravano.

La prematura scomparsa dei ragazzi ha avuto un grande impatto sulla comunità, che li ricordano con grande affetto e dolore.

Tanti sono i messaggi di cordoglio e vicinanza per le famiglie delle vittime e si spera che la giustizia faccia il suo corso.

Il messaggio unanime delle persone che li conoscevano è di ricordarli con rispetto e amore: “La memoria di questi ragazzi merita rispetto e riconoscenza”.

I funerali dei ragazzi si terranno il giorno 16 ottobre 2025 alle ore 14:00 alla Chiesa della Santissima Misericordia, Piazza Ciampa-Afragola.