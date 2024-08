Motto fascista su obelisco, bufera sui Gigli di Brusciano

BRUSCIANO – “Motto fascista alla Festa dei Gigli di Brusciano”, la denuncia di Borrelli

Il deputato: “Molti cittadini hanno abbandonato la manifestazione”

“Alla festa dei gigli che si è svolta domenica a Brusciano, un giglio ha sfilato con uno striscione inneggiante al partito fascista secondo le testimonianze di molti cittadini indignati”. È la denuncia del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che aggiunge: “In molti hanno abbandonato la manifestazione”.

“”Credere, obbedire, combattere” era uno dei precetti più bellicosi del “catechismo” fascista” – prosegue il deputato – Imperativo categorico teso ad esprimere un disprezzo assoluto per la democrazia rappresentativa ed è assurdo che nessuno degli organizzatori abbia fiatato davanti a una cosa del genere. Oramai siamo arrivati all’apologia pubblica di un regime sanguinario”.

Il sindaco Giacomo Romano è sceso in campo per difendere la festa e i valori che essa porta con sè da sempre: “Non permetteremo mai a nessuno di infangare la nostra amata festa! Brusciano non è fascista! Il comitato Croce Uragano non è fascista! Porgo le mie personali scuse a chi si è sentito turbato da un messaggio sbagliatissimo esposto sull’obelisco che è segno di pace e fratellanza, uguaglianza ed inclusione, parità e solidarietà!

Con la rappresentante del giglio Croce la Dott.ssa Rosita Vallefuoco per spiegare la ragioni della città del comitato e dei Cullatori!”